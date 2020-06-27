مستشار النمسا: لا تسامح مطلقا من اعتداءات الأتراك على الأكراد في فيينا

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم السبت، أن بلاده لن تتسامح مطلقا مع أعمال العنف والشغب التي ارتكبها الأتراك والأكراد في (فيينا) على مدار أربعة أيام.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم السبت - "إنه على مدار أربعة أيام متتالية اشتبك متظاهرون أكراد مع الأتراك في شوارع (فيينا) مما تطلب الدفع بأعداد ضخمة من الشرطة للسيطرة على أعمال الشغب والتخريب كما حدثت إصابات بين الناس".

وأضاف كورتس أنه قرر اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه الأحداث وفرض هيبة الدولة وعدم اتباع سياسة التسامح مع هذه الأفعال.

ومن جانب أخر نظم نشطاء من الأكراد اليوم السبت في فيينا مظاهرة سلمية وبدون حوادث.

وقالت مصادر في الشرطة إن "كل شيء هادئ" في مظاهرة اليوم على عكس الأيام السابقة، وقد شارك حوالي 450 شخصًا في مسيرة انتهت أمام السفارة التركية في فيينا للتنديد بسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفاشية.

وكانت اشتباكات قد حدثت بين الأتراك والأكراد في أحد الأحياء التي يغلب على سكانه الجالية التركية واستخدم الأتراك علامة "الذئب" الإرهابية المحظورة كما اعتدوا على اثنين من رجال الشرطة.