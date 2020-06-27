 العراق: القبض على إرهابيين اثنين والعثور على مخبأ للمتفجرات في الموصل - بوابة الشروق
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العراق: القبض على إرهابيين اثنين والعثور على مخبأ للمتفجرات في الموصل

بغداد - أ ش أ:
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 11:02 ص | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 11:02 ص

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين وعثرت على مخبأ للأحزمة الناسفة في الموصل.

وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود اثنين من الإرهابيين في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، تمكنت قوة من الفرقة 16 من إلقاء القبض عليهما، موضحة أن الإهابيين من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي ومطلوبان للقضاء.

على صعيد متصل، تمكنت عناصر قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوي، من الوصول إلى مخبأ للأحزمة الناسفة والأعتدة في منطقة وادي عكاب بأيمن الموصل، وعثر بداخله على 3 أحزمة ناسفة و4 قذائف هاون مختلفة العيارات وقنبلتين يدويتين.

وفي سياق آخر، قال مصدر أمني عراقي، إن مسلحين مجهولين اغتالوا عنصرا أمنيا بإطلاق النار عليه قرب قرية أبو الخناير بضواحي ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة، ما أدى إلى مقتله في الحال.

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