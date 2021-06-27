السعودية وإيطاليا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الخارجية السعودي الرسمية إلى إيطاليا، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، حيث استعرض الوزير المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام، ومنها الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وتبني سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحا للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك على ضوء رؤية المملكة 2030.