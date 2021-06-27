روسيا: مناورات الناتو في أوكرانيا تزعزع الاستقرار

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم السبت إن المناورات المشتركة بين كييف وحلف شمال الأطلسي (ناتو) تعتبر استفزازا يتسبب في زعزعة لا نهاية لها للاستقرار على طول الحدود الروسية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الناتو يجري سبع مناورات في أوكرانيا هذا العام، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وقالت زاخاروفا "إننا ندرك جيدًا أن هذه المناورات لها هدفان عالميان. الأول هو زعزعة لا نهاية لها للاستقرار على طول الحدود الروسية. وهذا استفزاز من أجل الاستفزاز، فهم يسعون لأن يكون هناك رد. ويجب أن يكون هناك رد لأن هذه دولة ذات سيادة ، وحدود ذات سيادة. وتقديم هذا الرد باستمرار على أنه نوع من العمل العدواني هو نشاط استفزازي".

وأضافت زاخاروفا أن "الهدف الثاني هو نقل أنواع مختلفة من المعدات والأسلحة إلى الأراضي الأوكرانية وتركها هناك"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تنتهك الاتفاقات القائمة.