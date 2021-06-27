أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء بالصين، اليوم الأحد، أن الشركات الصناعية الرئيسية في البلاد شهدت توسعا مطردا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وسط انتعاش الطلب في السوق وتحسن أداء الأعمال.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البيانات، أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمالها سنويا عن 20 مليون يوان (حوالي 3.09 مليون دولار أمريكي) حققت 3.42 تريليون يوان من إجمالي الأرباح خلال الفترة المذكورة، بزيادة 83.4% على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع مستويات 2019، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 48% خلال الخمسة أشهر الأولى. ورفع هذا التوسع متوسط النمو في الفترة من يناير إلى مايو خلال عامي 2020 و2021 إلى 21.7%، حسب البيانات.

وفي شهر مايو الماضي وحده، صعدت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 36.4% عن العام السابق لتصل إلى 829.92 مليار يوان.