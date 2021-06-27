الرعاية الصحية: 1700عملية جراحية بمستشفى السلام بورسعيد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء أول عملية لعلاج تسوس الأذن وترقيع طبلة الأذن باستخدام الميكرسكوب الجراحي لطفلة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمستشفى السلام، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الطفلة البالغة من العمر 10سنوات، كانت تعاني من تسوس بعظام الأذن والنتوء الحلمي منذ الولادة، وتم التشخيص على أنها أعراض التهاب مزمن بالأذن الوسطي، ثقب بالطبلة، مصحوب بصديد مزمن من الأذن، مع ضعف في السمع، وهو ما تبين من خلال قياس السمع.

وعليه قام فريق جراحه الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد، بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعة المقطعية التي أكدت وجود تآكل في عظام الأذن وبالأخص قناة العصب السابع والجزء العلوي من تجويف الأذن الوسطى، يصاحبه التهاب مزمن بعظام النتوء الحلمي، وتقرر إجراء الجراحة للطفلة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة، إلى إجراء الجراحة للطفلة بنجاح، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، وتم خلالها استئصال النتوء الحلمي واستكشاف الأذن الوسطي وتنظيف تسوس الأذن، مع ترقيع طبلة الأذن بالميكرسكوب، وذلك على يد الجراحيين أ.د.أنور عبد العاطي إبراهيم استشاري جراحة الأذن وزراعة القوقعة، د. بسادة شحاته أخصائي جراحة الأذن وزراعة القوقعة، وبمشاركة الفريق الطبي المكون من أ.د.عبد الشافي صاوي محمد استشاري الأذن والأنف والحنجرة، د.محمد فايز أخصائي زراعة القوقعة، د.محمد إبراهيم صديق، ود. بولا عماد أخصائيي الأذن والأنف والحنجرة، وبمعاونة د.محمد ناصف السيد، د.عفاف أحمد غويبة استشاريي التخدير.

وأوضحت الهيئة، أن مستشفى السلام التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، تضم نخبة من أمهر الاستشاريين والأطباء في كل التخصصات بين صفوف الكوادر البشرية بها، كما يُجرى بداخلها جميع أنواع العمليات سواء العمليات المتقدمة أو التي تتطلب مهارة خاصة لإجرائها أو العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، لافتًا إلى إجمالي العمليات التي تم إجرائها بالمستشفى والتي بلغت 1700 عملية، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.