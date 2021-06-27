رئيس البرلمان الإيراني: اتفاق المراقبة مع وكالة الطاقة الذرية انتهى ولن نسلمها أية تسجيلات

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن اتفاق المراقبة الذي سبق التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتهى.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قاليباف القول إن اتفاق المراقبة لن يُمدد، وأنه لن يتم تسليم أية تسجيلات للوكالة.

ومددت إيران في 24 مايو الماضي اتفاقا للمراقبة مع الوكالة لمدة شهر.

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية في فبراير الماضي على الوقف الكامل لعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم من جانبها لمدة ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها عندها.

وجرى الاتفاق على أنه خلال تلك الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط. وإذا ما تم إلغاء العقوبات بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد.

وانتهت مدة الاتفاق والتمديد الإضافي من دون التوصل لصيغة لإعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.