قال سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، إن القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية المشتركة شهدت دعمًا وإسنادًا قويًا للموقف المصري بملف سد النهضة، معلقًا: «حق مصر في مياه النيل أمر مقدس بالنسبة لنا، ونقف إلى جوارها في حصولها على حقوقها بالموارد المائية وفقا للمواثيق الدولية».



وأضاف العضايلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن الاستمرار في انعقاد القمة الثلاثية دليل واضح على الرغبة الصادقة وحرص القيادات السياسية على إنجاح النموذج التكاملي العربي.



وذكر أن القمة رسالة تحمل العديد من الدلالات، موضحًا أن البيان الختامي ركز على جهود الحكومة العراقية في إرساء الأمن والاستقرار في العراق وترسيخ السيادة الوطنية.



وأكد سفير الأردن بالقاهرة أن أمن العراق مصلحة مصرية وأردنية وعربية، مضيفًا أن البيان الختامي تناول والتعاون بين الدول الثلاثي؛ بما يتيح الانطلاق لتحقيق التكامل العربي.



وأشار إلى أن العلاقات بين الدول الثلاث تجاوزت إطار التعاون والشراكة إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي الذي يبني على المزايا النسبية لاقتصاد تلك الدول، مؤكدًا أن القادة حولوا الاتفاقيات إلى واقع ملموس يحقق نتائج تُرى من خلال المشروعات المشتركة.



وتابع «العضايلة» أن البيان الختامي للقمة يشكل انطلاقة حيوية وهامة، متوقعًا تحقيق ما ورد بالبيان الختامي وما تمخضت عنه الاجتماعات إلى واقع ملموس، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.



ولفت إلى أن البيان الختامي انتقل من الصيغة اللغوية إلى توجيهات مباشرة وواضحة بين القادة الثلاث للاستفادة من الموارد والتسهيلات المشتركة، قائلًا إن مشروعات التعاون في المشروعات الاقتصادية الإنتاجية كالأدوية والزراعة ستشهد نشاطًا ملحوظًا، خلال المستقبل القريب.









ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.