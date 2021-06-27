محمد هنيدي يبدأ تصوير فيلمه الجديد الجواهرجي

بدأ الفنان محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي" وهو اسم مؤقت للعمل.

الفيلم من بطولة الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السعدني وتارا عماد ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

ويلعب هنيدي في الفيلم دور "جواهرجي"، بينما تجسد منى زكي دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

ويعتبر هذا العمل هو اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية.

وينتظر هنيدي طرح فيلم "الإنس والنمس" في دور العرض السينمائي خلال الأسابيع المقبلة بصيف 2021.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت الأفيش الخاص به، وكذلك البرومو الدعائي، الذي يوضح مواجهة محمد هنيدى للزومبى.

الفيلم يدور في إطار كوميديا الرعب، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة، وكريم حسن بشير.