تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من جهودها للبحث عن شاب حاول هتك عرض طفلتين شقيقتين داخل مصعد أحد العقارات بمدينة الخانكة.



كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغًا من أسرة الطفلتين، يفيد بتعرضهما لمحاولة هتك العرض، بعد قيام شاب بالدلوف إلى المصعد ومحاولة التعدي على الطفلتين وهتك عرضهما عنوة، ولاذ بالفرار.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وسمعت أقوال الجيران، وفرغت كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار والمحيطة بها، للتوصل إلى هوية المتهم، وتتبع خط سيره لإلقاء القبض عليه.



فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.