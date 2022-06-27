موسوليني: قصة حليف هتلر الذي اعتبره الكثيرون رجلا خارقا

وقالت جامعة لوزان إنها لا تريد إعطاء الانطباع بأنها تسعى إلى إنكار أو محو الماضي.

وخلصت المراجعة إلى أن تكريم موسوليني كان "خطأ فادحا"، لكن يجب أن تظل الجائزة سارية كتحذير دائم ضد "الانجراف الأيديولوجي".

وقال رئيس الجامعة، فريدريك هيرمان، إن قيمها مناقضة للفاشية.

وكانت جامعة لوزان قد كرمت الزعيم الفاشي في عام 1937 "لأنه تخيل وحقق في وطنه منظمة اجتماعية .... ستترك بصمة عميقة في التاريخ".

وطُلب من الجامعة عدة مرات سحب التكريم المثير للجدل لموسوليني الذي كان حليفا لأدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

لكن الجامعة قالت في بيان بهذا الشأن"بدلا من إنكار أو محو هذه الحادثة التي هي جزء من تاريخها، تريد الجامعة أن تكون بمثابة تحذير دائم".

وكان قد تم إعدام موسوليني رميا بالرصاص على يد الثوار الإيطاليين في 28 أبريل من عام 1945.

فمن هو بينيتو موسوليني؟

موسوليني هو مؤسس الفاشية وزعيم إيطاليا من عام 1922 إلى عام 1943. وهو أول ديكتاتور فاشي في أوروبا في القرن العشرين، وأدخل إيطاليا في تحالف مع ألمانيا النازية واليابان في الحرب العالمية الثانية.

وُلد بينيتو أميلكير أندريا موسوليني في 29 يوليو/تموز من عام 1883 في بريدابيو شمال وسط إيطاليا، وكان والده حدادا، وكان النجل الأول بين ثلاثة أبناء.

وفي السنوات اللاحقة، أعرب عن فخره بأصوله المتواضعة وغالبا ما تحدث عن نفسه بوصفه "رجل الشعب".

وكانت عائلة موسوليني، في الواقع، أقل تواضعا مما زعم حيث كان والده، صحفيا اشتراكيا بدوام جزئي، بالإضافة إلى عمله كحداد، وكان جده ضابطا في الحرس الوطني، وكانت والدته معلمة، لكن الأسرة كانت فقيرة بالتأكيد.

وكانت الأسرة تعيش في غرفتين مزدحمتين في الطابق الثاني من قصر صغير متهالك. ولأن والد موسوليني كان يقضي معظم وقته في مناقشة السياسة في الحانات وينفق معظم أمواله على عشيقته، فإن الوجبات التي كان يتناولها أطفاله الثلاثة كانت في كثير من الأحيان هزيلة.

وكان موسوليني وهو طفل لا يهدأ، كما كان عاصيا وعدوانيا و متنمرا في المدرسة ومزاجيا في المنزل. ولكنه كان أيضا ذكيا حيث اجتاز امتحاناته النهائية دون صعوبة وحصل على دبلوم في التدريس .

وكانت آفاق التوظيف في المنطقة التي ترعرع فيها ضعيفة لذلك انتقل في عام 1902 إلى سويسرا حيث انخرط في السياسة الاشتراكية.