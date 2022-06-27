بوتين يبدأ أول جولة خارجية منذ غزو أوكرانيا غدا

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة خارجية غدا الثلاثاء بزيارة طاجيكستان، ثم تركمنستان للمشاركة في قمة دول بحر قزوين، فيما تعد أول جولة خارجية له منذ غزو أوكرانيا في فبراير الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول للصحفيين اليوم الاثنين، إن بوتين سوف يجري مباحثات مع رئيس طاجيكستان إمام على رحمن في دوشنبه، ويشارك في قمة قزوين في تركمنستان بعد غد الأربعاء.

ويشار إلى أن آخر مرة قام بها بوتين بزيارة خارج البلاد كان مطلع فبراير الماضي، عندما زار بكين لاجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.