يتساءل الكثير من الجماهير عن موعد طرح فيلم كيرة والجن في السينمات، حتى يتمكنوا من حضوره في دور العرض السينمائية فور عرضه للمرة الأولى، وذلك بعدما أثار حالة من الجدل الواسعة بين المشاهدين فور ظهور البرومو التشويقي.

موعد طرح فيلم كيرة والجن

وننشر موعد طرح فيلم كيرة والجن في السينمات، الذي من المقرر أن يدخل المنافسة بين أفلام عيد الأضحى المبارك المرتقبة، خاصة أنه يأتي فى إطار قصة تاريخية وهو يزيد من حماس الجماهير إليها.

ويعد فيلم كيرة والجن من الأعمال الدرامية التي من المتوقع أن تحقق إيرادات عالية فور عرضها في دور العرض السينمائية، على الرغم من وجود عدد من الأعمال المختلفة التي تحمل أفكارًا جديدة.

ويعرض فيلم كيرة والجن بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عز للمرة الأولى في دور العرض، يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، لتسبق أيام العيد بأسبوع على وجه التقريب، لتكون من أولى الأفلام الجديدة التي تستعد لماراثون أفلام عيد الأضحى المبارك 2022.

فيلم كيرة والجن

ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز خلال أحداث فيلم كيرة والجن بشخصية الطبيب أحمد عبدالحي، وهو من أحد الأشخاص الذين عاصروا فترة الاحتلال الإنجليزي وكانت شهرته أحمد كيرة، ويلتقي بـ عبد القادر شحاتة الجن، الذي يجسده الفنان أحمد عز ومن هنا يصبحان صديقان وينجحان في مقاومة الاحتلال الإنجليزي ويسببان قلقًا لهما خلال تلك الفترة.

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ويشارك باقة لامعة من النجوم في بطولة فيلم كيرة والجن على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، هدى المفتي، أحمد كمال، أحمد عبدالله محمود، الطفل ياسين أمير.