استقبلت هيئة الرقابة على الصادرات والورادات نحو مليون و786 ألف رسالة، و599.8 ألف رسالة غير صناعية، عدد المقبول منها 587.4 ألف رسالة والمرفوض 12.4 ألف رسالة كما تم فحص 2 مليون و137.5رسالة، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها 750.4 ألف عينة غذائية و561.4 ألف عينة كيميائية و32.4 ألف عينة تعاقد و793.1 ألف عينة صناعية، بينما بلغت عدد العينات المعروضة على مصلحة الكيمياء 19.5 ألف عينة داء، ذلك بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم.

وتم استخراج 226.5 ألف سجل ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، وتضمنت هذه السجلات 118.6 ألف سجل مستوردين، و51.6 ألف سجل مصدرين، و16.9 ألف سجل وكلاء تجاريين ومكاتب أجنبية، و35.5 ألف سجل مستلزمات الإنتاج، و2946 سجل سمسرة عقارية، و777 دعاية وإعلان.

وإصدار 2.5 مليون شهادة منشأ وتضم الشهادات (شعار جامعة الدول العربية - اتفاق ثنائي - كوميسا- ميركسور- EUR١- EUR. MED – FORM-A – G.S.T.P).

واعتماد 6 معامل جديدة في مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط، واعتماد 1098 اختبارا طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 بعدد 86 معملا للسلع الغذائية والكيميائية في 10 فروع بموانئ الجمهورية.

كما وافقت الهيئة على اعتماد وتجديد اعتماد 28 معمل للسلع الصناعية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 بعدد 85 اختبارا.

وبحسب البيان الصادر اليوم وافقت الهيئة على إنشاء أول وحدة حكومية لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065، وتم تسجيل الوحدة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) وإدراجها على منصة سابر SABER كجهة تقويم مطابقة مقبولة لدى السعودية، كما تم مد مجال الاعتماد للوحدة ليشمل المنتجات النسيجية ومنتجات الأحذية والجلود والبلاستيك القابل للتحلل منتجات البطاريات الكهربائية والمنظفات والورق والكرتون، وذلك طبقا للائحة الفنية السعودية.

وافتتاح مبنى المعامل الغذائية بفرع الهيئة بأسوان، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة، وافتتاح مبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية.

وافتتاح أول معمل في مصر لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد، إنشاء 8 معامل صناعية ببورسعيد، وبدمياط والدخيلة، وإضافة وتطوير 10 أجهزة جديدة بالمعامل الصناعية بالدخيلة ومطار القاهرة وإدخال 72 جهاز فحص جديد بالمعامل الغذائية والكيميائية في مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية.

كما تم إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع بمطار القاهرة، والدخيلة، ودمياط، وأسوان، وبورسعيد، والسويس.