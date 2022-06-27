لوك جديد لأحمد جمال في أحدث أغنياته خطير خطير

طرح الفنان أحمد جمال على اليوتيوب، وعدد من المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، أحدث أغنياته المصورة، والتي تحمل عنوان "خطير خطير" -Lyrics Video- وهى أغنية عاطفية، يعديها لجمهوره في موسم الصيف.
ويصف جمال، في الأغنية حبيبته بأن جمالها خارج المنافسة، ويتخطى الحدود.
ويظهر أحمد جمال في كليب الأغنية بنيو لوك يرتدي بدلة خضراء واسعة مع حذاء رياضي أبيض ونظارة شمسية، وصفف شعره بشكل مختلف تماما عن الشكل الذي اعتاد الجمهور رؤيته به.أغنية "خطير خطير" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي، ومن إنتاج شركة wave ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلماتها:
"خطير .. خطير
خارج المنافسة.. منزلش منه لسه
فارق فرق جامد.. بركان ف القلب خامد
نار القلب والعه.. مشتاق وعندي لوعه
خطير خطير.. ومعقد ناس كتير.. ال ينفسن ينفسن و ال يغير يغير
كمان كمان .اديها جمدان .. بتقارنوا مين بمين .. ماخلاص الفرق بان
لما يهدي سنه .. قلبي يسن الأسنه
مش قادر عالمناهده
ده انا ادمنت المشاهده
حد يوصيه عليا .. ده طالع من عينيه
ده معدي الحدود عيونه سود رموشه كحلا
كل شويه يعلي يخلي الدنيا ف عيني أحلى".رابط الأغنية: