لوك جديد لأحمد جمال في أحدث أغنياته خطير خطير

أغنية "خطير خطير" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي، ومن إنتاج شركة wave ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلماتها:

ويصف جمال، في الأغنية حبيبته بأن جمالها خارج المنافسة، ويتخطى الحدود.ويظهر أحمد جمال في كليب الأغنية بنيو لوك يرتدي بدلة خضراء واسعة مع حذاء رياضي أبيض ونظارة شمسية، وصفف شعره بشكل مختلف تماما عن الشكل الذي اعتاد الجمهور رؤيته به."خطير .. خطيرخارج المنافسة.. منزلش منه لسهفارق فرق جامد.. بركان ف القلب خامدنار القلب والعه.. مشتاق وعندي لوعهخطير خطير.. ومعقد ناس كتير.. ال ينفسن ينفسن و ال يغير يغيركمان كمان .اديها جمدان .. بتقارنوا مين بمين .. ماخلاص الفرق بانلما يهدي سنه .. قلبي يسن الأسنهمش قادر عالمناهدهده انا ادمنت المشاهدهحد يوصيه عليا .. ده طالع من عينيهده معدي الحدود عيونه سود رموشه كحلاكل شويه يعلي يخلي الدنيا ف عيني أحلى".