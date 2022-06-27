 كولومبيا: 4 قتلى وأكثر من 300 مصاب في انهيار مدرج في حلبة لمصارعة الثيران - بوابة الشروق
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كولومبيا: 4 قتلى وأكثر من 300 مصاب في انهيار مدرج في حلبة لمصارعة الثيران

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 1:17 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 1:17 م

قال مسؤولون كولومبيون، اليوم الاثنين، إن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين إثر انهيار مدرج خشبي في حلبة لمصارعة الثيران بوسط البلاد.

وأضاف حاكم مقاطعة توليما، خوسيه ريكاردو أوروزكو، إن القتلى امرأتان ورجل وطفل، ويُخشى من ارتفاع عدد القتلى؛ إذ قيل إن ما لا يقل عن 30 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد تظهر مدرجًا ممتلئًا بالمتفرجين ينهار ملقيًا بعشرات الأشخاص على الأرض في مدينة إل إسبينال. كما ورد أن أحد الثيران هرب من الحلبة وسط الفوضى فيما كان الناس يفرون من الحطام.

ووقع الحادث أمس خلال فعالية تقليدية لمصارعة الثيران تعرف باسم "كوراليخا"، يتم خلالها تشجيع أفراد الجمهور على التعامل مع الثيران في الحلبة.


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