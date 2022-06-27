وزير الصناعة الكوري الجنوبي يزور التشيك وبولندا لبحث إقامة محطات طاقة نووية في البلدين

أعلن مكتب وزير الصناعة الكوري الجنوبي لي تشانج يانج اعتزام الوزير زيارة كل من جمهورية التشيك وبولندا خلال الأسبوع الحالي لمساندة الشركات الكورية الجنوبية التي تسعى للفوز بعقود إقامة محطات طاقة نووية جديدة في البلدين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن لي سيزور التشيك لمدة يومين بدءا من يوم غد الثلاثاء ثم يتنقل إلى بولندا في زيارة تستمر يومين أيضا ، حيث أطلقت الدولتان مشروعات لإقامة محطات طاقة نووية جديدة لتأمين احتياجاتهما من الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.

وذكرت يونهاب أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية لإنعاش قطاع إنتاج محطات الطاقة النووية في ظل حكومة الرئيس يون سوك يول، التي تراجعت عن سياسة الحكومة السابقة الرامية إلى التخلي تدريجيا عن الطاقة النووية.