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قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل حاليا على تقليل نسبة القمح في رغيف الخبز بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن هناك دراسات لزيادة الردة في الرغيف، إلى جانب إدخال البطاطا في إنتاج الخبز.

وتابع: "بالنسبة لي.. عندما يأتي الأمر على رغيف الخبز المدعوم (بـ5 قروش) أكون حساسا وحريصا.. لو الأمر قيد التفكير والتنفيذ لازم ندرس الطعم هيكون إيه ومدة تخزينه.. هل ينشف بسرعة بسرعة البطاطا والردة الزيادة ولا هيفضل ملدّن وقابل للتخزين في الثلاجة".

وتابع: "شكل الرغيف حلو لكن الأسئلة المطروحة دي لازم نعرف إجاباتها من خبراء الخبز اللي عندنا".



وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن إعداد دراسة تكنولوجية لطحن البطاطا من أجل استخدامها في إنتاج رغيف العيش توفيرًا للقمح.

وقال مصيلحي إنَّ مصر لديها اكتفاء هائل من إنتاج البطاطا، موضحًا أنَّ الإشكالية في طريقة تجفيف وطحن البطاطا للوصول إلى دقيق مناسب منها للاستخدام في إنتاج رغيف العيش المدعم.