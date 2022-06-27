تطور جديد من باريس سان جيرمان تجاه المدرب الجديد

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كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الاثنين، آخر تطورات المفاوضات بين نادي باريس سان جيرمان والمدرب الفرنسي كريستوف جالتير، بشأن تولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة إدارة النادي الباريسي في إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، من القيادة الفنية للفريق هذا الصيف.

ووفقًا لـ صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان دفعت الشرط الجزائي لـ جالتير مع ناديه السابق نيس، وذلك من أجل شراء المدة المتبقية في عقد المدرب.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن قيمة الشرط الجزائي في عقد جالتير مع ناديه السابق نيس تُقدر بـ 5 مليون يورو، وتم دفعها بالكامل إلى إدارة النادي في الساعات الماضية.

يُذكر أن نادي نيس أعلن عودة السويسري لوسيان فافر إلى القيادة الفنية للفريق، وذلك خلفًا للمدرب الفرنسي كريستوف جالتير.