قال هشام يكن نجم الكرة المصرية السابق، إن سيف جعفر ويوسف أسامة عن نادي الزمالك، في حاجة لتطوير مستوياتهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن رحيلهما لن يؤثر كثيرا في الفريق الأبيض.

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "سيف جعفر ويوسف أسامة في حاجة كبيرة لتطوير مستواهم، هما عناصر مفيدة لكنهم لم يوصلوا للفورمة المطلوبة كلاعبين يُعتمد عليهم بشكل كبير، وليسوا قادرين على تحمل عبء القميص الأبيض بمفردهم".

وأضاف: "يوسف أسامة وسيف جعفر لم يصلا لأن يكونا قادرين على تحمل ثقل فريق كبير بحجم الزمالك، عكس لاعبين آخرين تألقت بالقميص الأبيض مثل طارق حامد على سبيل المثال".

وواصل: "خروج العديد من اللاعبين الآخرين من الزمالك مثل أمام عاشور وطارق حامد وفرجاني وبن شرقي كان مؤثرا بدرجة كبيرة، هناك لاعبين لها ثقلها بكل تأكيد وحال خروجهم يتأثر أداء الفريق، بينما يوسف وسيف لن يؤثرا على الفريق، فهم عناصر شابة فقط غير محسوم تألقهم خلال السنوات القادمة".

وزاد: "هناك فرق بين الأهلي والزمالك، لأن أحدهما مستقر من النواحي الفنية والإدارية، بينما الآخر يتخلى عن معظم عناصره الأساسية، ويفقدهم واحدًا تلو الآخر، بينما سيف ويوسف لا يستطيعا أن يحملا على عاتقهم فريق بحجم الزمالك، رغم إمكانياتهم الفنية، يجب أن يستوعب الجميع ذلك".

وأكمل: "الزمالك حاليا منقوص من عناصر مميزة، والفريق الحالي غير مكتمل فنيا ولا بدنيا، وجلب أي عناصر جديدة قد لا يُحدث التأثير المطلوب لأن معظم العناصر فاقدة للثقة".

وختم: "الزمالك يحتاج لظهير أيمن ومساك، ولاعبين في الوسط، وجناح أيمن، ومهاجم مميز، والفريق على الأقل في حاجة لضم 5 أو 6 عناصر مميزة".