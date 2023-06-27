وكيل صحة قنا يتابع استعدادات المستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

أجرى الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمستشفى قنا العام بهدف التأكد من استعدادات المستشفى لأيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين أثناء فترة الأعياد.

وتفقد تاوضروس، أقسام المستشفى المختلفة للتأكد من الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وكذا راجع جدول النوبتشيات للأقسام المختلفة، وفترة تواجدهم طوال أيام العيد.

وشدد وكيل صحة قنا، خلال الزيارة، على ضرورة توفير رصيد كافٍ من أدوية الطوارئ وفصائل الدم المختلفة، والمستلزمات الطبية خلال أيام العيد.

من جانبه أجرى الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية ومدير الطب العلاجي، جولة تفقدية لمستشفى دشنا المركزي رافقه الدكتور الحسيني مسئول المستلزمات الطبية بالمديرية، تفقد خلالها قسم الاستقبال وتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر أرصدة كافية من الأدوية بالطوارئ والمستلزمات الطبية، كما تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى للاطمئنان على المرضى وعلى الخدمة الطبية المقدمة لهم.