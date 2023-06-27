مبعوث الفاتيكان يتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع

أعلن الكرسي الرسولي، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الفاتيكان الخاص بالحرب في أوكرانيا الكاردينال ماتيو زوبي، سوف يزور موسكو هذا الأسبوع.

وجاء في بيان الكرسي الرسولي، أن زيارة زوبي المقررة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس؛ تهدف لتعزيز إشارات الإنسانية التي يمكن أن تساهم في التوصل لحل للوضع المأساوي والعثور على مسارات نحو السلام العادل.

وكان زوبي، الذي يترأس مجلس الأساقفة الإيطاليين، قد توجه إلى أوكرانيا في بداية هذا الشهر، والهدف الرئيسي من الزيارة سماع وجهة النظر الأوكرانية، والتحقق من احتمالات تحقيق السلام العادل.

كما أن الزيارة كانت تهدف للحد من التوترات بين الدولتين، وأجرى زوبي خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

ويدعو البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان للتوصل لحل سلمي للصراع منذ بدايته في فبراير العام الماضي.