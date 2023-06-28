البرهان يعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى

أعلن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن أول أيام عيد الأضحي المبارك سيكون فيه وقف لإطلاق النار من جانب واحد.



جاء ذلك في كلمة للبرهان نُشرت على صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية على فيسبوك مساء اليوم الثلاثاء.



وقال البرهان: "في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك أسأل الله تعالى أن تعود هذه المناسبة علي بلادنا العام المقبل وهي موحدة قوية صامدة وعلى شعبنا الصابر وهو ينعم بالأمن والاستقرار".



وأضاف "يأتي العيد هذا العام وبلادنا تتعرض لمؤامرة دوافعها تمزيق وحدة هذا البلد وتفتيت نسيجه الاجتماعي وتشريد أهله كل ذلك ودونه تحقيق مطامع شخصية لمجموعة تمردت علي الدولة واستعانوا لإشباع شهوتهم للسلطة بضعاف النفوس والمرتزقة فالعالم كله يشاهد الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوداني بالخرطوم والأبيض وطويلة وزالنجي ونيالا والجنينة التي وقعت فيها جريمة أقل ما توصف بأنها من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية واستعان بعصابات انتهكت الأعراض واستباحت المنازل واتخذتها مقار لقواتها ونهبت ممتلكات المواطنين ومقتنياتهم ودمرت البنية التحتية للدولة وبنيتها الخدمية فأصبحت أعمال القتل والاغتصاب والنهب والسرقة سمة لهذه المجموعات المتمردة".



وتابع: "منذ اليوم الأول لتمرد المدعو محمد حمدان دقلو وزمرته ظلت القوات المسلحة في كل ربوع السودان تتحمل مسئوليتها في التصدي لهذه المؤامرة الغادرة وهي قادرة بإذن الله على تدمير وسحق هذه المجموعات وهي تمضي في سبيل ذلك بصبر وثبات".



وأضاف: "في هذا المقام شكرنا وتقديرنا للشعب السوداني لوقفته القوية التي انتظمت بربوع بلادنا تأييداً ومساندة للقوات المسلحة فهي منهم ولهم ولن تخذلهم أبداً بإذن الله".



كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) أعلن وقف إطلاق نار من جانب واحد في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء قبل بدء عيد الأضحى.



وأوضحت التقارير، أن وقف إطلاق النار سوف يستمر من اليوم حتى الغد الأربعاء أول أيام العيد.