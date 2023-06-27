السعودية: إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ مليونا و845 ألفا و45 حاجا

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ مليونا و845 ألفا و45 حاجا، منهم مليون و660 ألفا و915 حاجا، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184 ألفا و130 حاجا من مواطنين ومقيمين.



وأوضحت الهيئة، في نتائجها الإحصائية لحج لهذا العام، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 969 ألفا و694 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875 ألفا و351 حاجة.



وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 346 ألفا و214 حاجا بنسبة (21%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم مليونا و56 ألفا و317 حاجا بنسبة 5ر63%، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 221 ألفا و863 حاجا بنسبة 4ر13% في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 36 ألفا و521 حاجا بنسبة 1ر2%.



وأشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة بلغ 7 دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى 242 ألفا و272 حاجا وحاجة، وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.