رئيس بيلاروسيا: لن نفتح مراكز تجنيد تابعة لفاجنر

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تبني أي معسكرات لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، لكنها يمكن أن تؤويهم إذا ما أرادوا ذلك.

ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية الرسمية للأنباء، عن لوكاشينكو، قوله: "عرضنا عليهم إحدى القواعد العسكرية الخالية. أرجوكم - لدينا سياج ولدينا كل شيء- انصبوا خيامكم".

وتضمن الاتفاق الذي توسط فيه لوكاشينكو، السبت، والذي أنهى تمرد مجموعة فاجنر، السماح لهم إما بالاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية، أو الانتقال مع قائدهم يفجيني بريجوجين إلى المنفى في بيلاروسيا أو العودة إلى عائلاتهم، بحسب وكالة "رويترز".

كما نُقل عن لوكاشينكو، قوله إنه لا يعتزم فتح أي مراكز تجنيد تابعة لفاجنر في بيلاروسيا.