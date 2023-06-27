 رئيس بيلاروسيا: لن نفتح مراكز تجنيد تابعة لفاجنر - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يونيو 2023 7:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

رئيس بيلاروسيا: لن نفتح مراكز تجنيد تابعة لفاجنر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 6:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 6:41 م

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تبني أي معسكرات لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، لكنها يمكن أن تؤويهم إذا ما أرادوا ذلك.

ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية الرسمية للأنباء، عن لوكاشينكو، قوله: "عرضنا عليهم إحدى القواعد العسكرية الخالية. أرجوكم - لدينا سياج ولدينا كل شيء- انصبوا خيامكم".

وتضمن الاتفاق الذي توسط فيه لوكاشينكو، السبت، والذي أنهى تمرد مجموعة فاجنر، السماح لهم إما بالاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية، أو الانتقال مع قائدهم يفجيني بريجوجين إلى المنفى في بيلاروسيا أو العودة إلى عائلاتهم، بحسب وكالة "رويترز".

كما نُقل عن لوكاشينكو، قوله إنه لا يعتزم فتح أي مراكز تجنيد تابعة لفاجنر في بيلاروسيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك