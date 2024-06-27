 مقتل شخصين وإصابة العشرات إثر انقلاب قطار في شمال روسيا - بوابة الشروق
الخميس 27 يونيو 2024 2:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل شخصين وإصابة العشرات إثر انقلاب قطار في شمال روسيا

د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:45 م

لقى شخصان على الأقل حتفهما وأصيب العشرات إثر انقلاب قطار في شمال روسيا، بحسب ما قالته الشركة المشغلة للسكة الحديدية في البلاد اليوم الخميس.

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء في جمهورية كومي الروسية. وقالت السلطات إن تسع عربات من أصل 14 عربة خرجت عن مسارها وانقلبت بالقرب من بلدة انيتا.

وقالت السكك الحديدية الروسية إنه تم العثور على جثتي الشخصين في موقع الحادث، مضيفة أن شخصا مازال مفقودا.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء وفقا لمعلومات قطاع الطوارئ أن نحو 50 شخصا أصيبوا، بينهم عدد من الإصابات الخطيرة.

وكان على متن القطار وقت الحادث نحو 200 راكب و طاقم عمل مؤلف من 20 شخصا.

ويعتقد أن سبب الحادث هو أن القضبان كانت زلقة بسبب هطول أمطار غزيرة.

وتم اتخاذ إجراءات جنائية على خلفية انتهاك قواعد سلامة السكك الحديدية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك