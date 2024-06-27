افتتاح جناح اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في معرض الإنتاج التكنولوجي بتونس

افتتح الدكتور منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الوزير بالنيابة لشؤون الثقافة في تونس، اليوم، جناح اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو) المشارك في المعرض التكنولوجي وسوق البرامج المصاحب للدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد الإذاعات العربية في تونس خلال الفترة من 26-29 يونيو 2024.

وشهد افتتاح الجناح حضور كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية رئيس اتحاد الإذاعات العربية محمد بن فهد الحارثي، ورئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، والمدير العام لاتحاد الإذاعات العربية المهندس عبدالرحيم سليمان، وعدد من مسؤولي الإذاعات والتلفزيونات ونجوم الفن والإعلام المشاركين في المهرجان.

وأطلع الدكتور عمرو الليثي الوزير التونسي على جهود الاتحاد في تعزيز التبادل الإذاعي والتلفزيوني بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال وحدة المحتوى المتخصصة في بث المواد الإعلامية عبر الشبكة السحابية.

كما أطلعه على إنجازات أكاديمية "أوسبو" في تنمية مهارات الإعلاميين في الدول الأعضاء والدورات المتخصصة التي تقدمها.

وحظي جناح الاتحاد في المهرجان بإقبال كبير من قبل زوار المعرض لما تضمنه من معروضات تجسد عمل الاتحاد والخدمات التي يقدمها للدول الإسلامية.