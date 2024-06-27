رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى تطوير التعاون مع الناتو

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى تطوير التعاون الثنائي والمعلوماتي مع بعثة حلف شمالي الأطلسي في العراق (الناتو) لملاحقة فلول داعش.

وأكد السوداني، خلال استقباله اليوم قائد بعثة الناتو في العراق الجنرال لوكاس شرورز الذي تسلّم مهامّ منصبه مؤخرا ، على" أهمية تطوير التعاون الثنائي مع البعثة في مجالات التدريب والتنسيق المعلوماتي، مع القوات المسلحة العراقية بعد إنتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بما يعزز الأمن ويساعد في استقرار المنطقة".

وعبر الجنرال شرورز عن الشكر للحكومة لدعمها البعثة وتقديم التسهيلات اللازمة لعملها في العراق.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، واستعراض جهود بعثة الناتو وتعاونها مع المؤسسات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب، وفي مجال التنسيق الاستخباري تجاه ملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية.