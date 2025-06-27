الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام بوساطة أمريكية

توقع جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام بوساطة أمريكية من أجل إنهاء عقود من القتال الدامي بشرق الكونغو.

ومن شأن الاتفاق الذي سوف يوقع في واشنطن، اليوم الجمعة، أن يساعد الحكومة والشركات الأمريكية في الوصول إلى المعادن بالمنطقة التي تعاني من الصراع والثرية بالمعادن.

ومزق الصراع مع أكثر من مئة جماعة مسلحة دولة الكونغو التي تقع بوسط أفريقيا. وأبرز هذه الجماعات، جماعة "إم 23" المتمردة المدعومة من رواندا المجاورة، والذي أسفر تقدمها في وقت سابق العام الجاري عن تناثر الجثامين في الشوارع.

وفي ظل نزوح سبعة ملايين شخص في الكونغو، وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه "إحدى أكبر الأزمات الإنسانية تعقيدا، والخطيرة، والطويلة على وجه الأرض".

ويأتي الاتفاق الضروري الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ووصفه بأنه "يوم عظيم لأفريقيا.. وللعالم"، في إطار اتفاقات سلام أخرى جارية لإنهاء الصراع بما في ذلك اتفاقات بوساطة الاتحاد الأفريقي، وقطر.

وقال نائب المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكية تومي بيجوت للصحفيين أمس الخميس، إن الاتفاق يشمل بنودا تتعلق باحترام السلامة الإقليمية، ومنع الأعمال العدائية وكذلك فض الاشتباك ونزع السلاح والاندماج المشروط للجماعات المسلحة غير الحكومية.