مقتل 6 عناصر من الجيش السوري في تفجير انتحاري بدرعا

لقي 6 عناصر من الجيش السوري ، اليوم السبت ، مصرعهم في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن انتحاريا يقود دراجة نارية فجر نفسه عند حاجز للجيش السوري على الطريق في المنطقة ؛ مما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وكانت وكالة الأنباء السورية/سانا/ أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة عدد من الجنود السوريين في تفجير انتحاري نفذه إرهابي بحزام ناسف خلال اقتحام وحدة من الجيش مركزا للإرهابيين بريف درعا.