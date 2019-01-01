 مقتل 6 عناصر من الجيش السوري في تفجير انتحاري بدرعا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 6 عناصر من الجيش السوري في تفجير انتحاري بدرعا

لندن - أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 4:47 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 4:47 م

لقي 6 عناصر من الجيش السوري ، اليوم السبت ، مصرعهم في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن انتحاريا يقود دراجة نارية فجر نفسه عند حاجز للجيش السوري على الطريق في المنطقة ؛ مما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وكانت وكالة الأنباء السورية/سانا/ أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة عدد من الجنود السوريين في تفجير انتحاري نفذه إرهابي بحزام ناسف خلال اقتحام وحدة من الجيش مركزا للإرهابيين بريف درعا.

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