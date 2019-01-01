الرئاسة: السيسي يشدد على أهمية اكتشاف وانتقاء المواهب في المنظومة الرياضية

وزير الشباب يستعراض أصداء نجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم السبت، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لاستعرض وزير الشباب أصداء النجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف في خبر عاجل لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية عامل اكتشاف وانتقاء المواهب في المنظومة الرياضية، مؤكدًا على أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.