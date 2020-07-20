اليمن وألمانيا يبحثان التطورات المتصلة بجهود السلام

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الاثنين، هاتفيا، مع سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارلا مولر، آخر التطورات المتصلة بجهود السلام ودور ألمانيا الكبير الداعم للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.

وأكد وزير الخارجية اليمني - خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - حرص الحكومة على إنجاح الجهود الأممية والمبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها واستنادا إلى الموافقة السابقة للحكومة على مبادرته.

وثمن دعم ألمانيا الكبير كرئيسة لمجلس الأمن للشهر الجاري واستجابتها لدعوة الحكومة بعقد جلسة خاصة حول خزان النفط "صافر" في مجلس الأمن والتي انعقدت في منتصف الشهر الجاري، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الضغط على المليشيات الحوثية من أجل إلزامها بتنفيذ ما تعهدت به بالسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول لخزان النفط "صافر" من أجل تقييمه وتفريغه والتخلص منه.

وأشار إلى أن تراجع المليشيات مؤخرا لم يكن مستغربا وأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات حازمة لإلزام هذه المليشيات بالانصياع لدعوة المجتمع الدولي في هذا الشأن لتفادي كارثة بيئية لا يحمد عقباها على اليمن والمنطقة.

من جهتها.. أعربت السفيرة الألمانية عن دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفتثس من أجل حل الأزمة في اليمن والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، متمنية أن يسود السلام والاستقرار في اليمن قريبا، مؤكدا حرص ألمانيا على حل قضية "صافر" لتفادي وقوع أي كارثة محتملة تؤثر على جميع اليمنيين.