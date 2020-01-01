تركيا تسجل 17 وفاة و919 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 حالة وفاة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 982 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 210 آلاف و469.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 650 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 16 مليون إصابة.