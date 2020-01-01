 هونج كونج تمنع تناول الطعام في المطاعم لمكافحة موجة جديدة لكورونا - بوابة الشروق
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هونج كونج تمنع تناول الطعام في المطاعم لمكافحة موجة جديدة لكورونا

هونج كونج - د ب أ:
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 10:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 10:39 ص

حظرت هونج كونج، اليوم الاثنين، تناول الطعام في المطاعم، وسط موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا تسببت في مئات من حالات الإصابة الجديدة.

وأفادت قناة "ناو.تي.في" التليفزيونية في هونج كونج، بأن الإجراءات الجديدة، التي أقرها المجلس التنفيذي في اجتماع استثنائي، تفرض أيضا ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة، سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وسوف تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء.

وأفادت صحيفة "مينج باو" بأن هونج كونج سجلت ما يقرب من 140 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين، وحالة الوفاة العشرين المرتبطة بالفيروس.

وكان هذا هو اليوم السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل أعداد إصابات جديدة تزيد على 100 حالة في هونج كونج، التي تم الإشادة بها سابقا لإبقائها على أعداد حالات الإصابة بالفيروس تحت السيطرة.

وألقى خبراء الصحة باللوم في عودة ظهور كورونا على مجموعة من الثغرات التي شهدت إعفاء الآلاف من أفراد الطواقم البحرية والجوية والمسافرين من رجال الأعمال من البر الرئيسي للصين من الفحص والحجر الصحي.

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