 محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للأراضي - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للأراضي

محمد الزملوط
محمد الزملوط
عمرو بحر
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 6:49 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 6:49 م

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للخرائط الأرضية للمحافظة.

وقال الزملوط إن ذلك يأتي في ضوء خطة المحافظة للتنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من نتائج الدراسات وقواعد البيانات التي تنفذها الهيئة.

وأضاف أن البروتوكول يسهم في حصر وتحديد الثروات الطبيعية والخزانات الجوفية ودراسات تقييم التربة والاستصلاح الزراعي ورصد التعديات على أراضي الدولة، بالإضافة إلى تحديد أفضل المواقع للامتداد العمراني والمناطق المحتمل تعرضها للمخاطر المختلفة كزحف الرمال والسيول وغيرها.

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