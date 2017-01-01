زعيم للمعارضة التنزانية يعود من المنفى لخوض الانتخابات الرئاسية



عاد توندو ليسو، وهو أحد زعماء المعارضة التنزانية، والذي تعرض لإطلاق الرصاص عليه في عام 2017 ويعيش في المنفى، إلى بلاده اليوم الاثنين لكي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.

وانتقل ليسو إلى بلجيكا بعد إطلاق الرصاص عليه في مقر إقامته في مدينة دودوما في سبتمبر 2017.

وفي رسالة مفتوحة قال محاميه روبرت أمستردام إن ليسو كان "قد نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال" بعد إطلاق 16 رصاصة عليه وحرمانه من إسعافه طبيا في وطنه.

وناشد السلطات والجهات الدولية وكذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المساعدة في ضمان عودته سالما.

وأضاف المحامي أن الشرطة التنزانية أمرت المواطنين أمس الأول السبت بعدم استقبال ليسو في مطار دار السلام.

يذكر أن ليسو اتهم في وقت سابق في عام 2017 بنشر خطاب الكراهية بعد أن وصف الرئيس جوم ماجوفولي-الشهير بـ "البلدوزر" بسبب نهجه الصارم ضد الفساد - بالديكتاتور.