«صاحب المقام» حسب الطلب على شاهد vip

في خطوة غير مسبوقة في المنطقة لعرض الأفلام السينمائية على منصة رقمية للفيديو حسب الطلب، تعرض منصة "شاهد VIP" حصريا الفيلم السينمائي "صاحب المقام" بمناسبة عيد الأضحى، وذلك اعتبارا من 30 يوليو الجاري.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، ومنهم يسرا، وآسر ياسين وأمينة خليل، ومحمود عبد المغني، وبيومي فؤاد، ومحمد لطفي، وريهام عبد الغفور، وإنجي المقدم، ومحمد عادل، ومحمد ثروت، وسلوى محمد علي، وسلوى عثمان، ومحسن محيي الدين، فضلا عن أنه يمثل آخر ظهور للراحل إبراهيم نصر.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وكتبه إبراهيم عيسى؛ ويخرجه محمد العدل، تدور أحداثه حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماما، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوما أن يتعرف إليهم.