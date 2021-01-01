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أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده مع الكونغولي بن مالانجو مهاجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

مالانجو صاحب الـ 27 عاماً، سيدافع عن ألوان "الملك الشرقاوي"، والذي انتقل إلى صفوفه بعقد لمدة 3 مواسم.

وكان مالانجو قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك في انتقالات الصيف الجاري، بعدما وضعه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على رأس أولوياته في تعاقدات اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.

وسبق أن تحدث مالانجو عن حقيقة اهتمام الزمالك بضمه حيث نفى اللاعب الكونغولي أن يكون هناك أي عرض رسمي لضمه في الفترة الحالية.