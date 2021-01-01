تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 3 جنيهات، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 788 جنيها، مقابل 791 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بحسب نادى نجيب، سكريتر شعبة الذمشغولات الذهبية السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ووفقا لنجيب، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 675 جنيها مقابل 678 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه مقابل 904 جنيهات، كما هبط الجنيه الذهب بنحو 24 جنيها ليسجل 6304 جنيهات مقابل 6328 جنيها.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالميا، شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، فى الوقت الذى تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى هذا الأسبوع لاستقاء مؤشرات على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى السوق الفورية 0.1% إلى 1794.68 دولار للأوقية، وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1793.60 دولار.

ويبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى، اليوم الثلاثاء، ويستمر على مدار يومين.

وقالت مارجريت يانج، المحللة في ديلي إف.إكس: "لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون للسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي، والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير"، مضيفة أن أسعار الذهب ستجد مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 2644.19 دولار، وخسر البلاتين 0.6% ليسجل 1057.50 دولار للأوقية.