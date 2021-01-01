«تانجو» معرض فن تشكيلي للدكتورة وفاء ياديس

ينطلق فى الأسبوع المقبل معرض فن تشكيلى لفن الجرافيك، للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس باسم " تانجو"، ويتناول المعرض علاقة الإنسان بالطبيعة والمجتمع في منظومة تجمع بين الشغف الإنساني وفيزياء الكون مع معتقدات المجتمع واختلاف الثقافات والمعتقدات، حيث مزجت الفنانة لأول مرة الأشخاص مع الأشجار في محيط غنى بتفاصيل وزخارف عربية تثري الشكل الفني بمزيج جديد بين الثقافة اللاتينية والعربية.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس إن انتشار رقصة التانجو بين مختلف المراحل العمرية في المجتمع العربي منذ القرن الماضي، قد ألقى الضوء على فن التعبير الحركي اللاتيني بعد أن تم التعريف بالرقصة دوليا عام ١٨٩٠، وفي سبتمبر ٢٠٠٩ أعلنت منظمة اليونسكو أن رقصة التانجو تعتبر جزء من التراث الثقافي الإنساني غير الملموس في العالم.

وأضافت أن الفنان يجب أن يتابع ثقافات إنسانية متعددة ويضيف لها فكره وتجربته هو، ويبحث عن كل جميل ليتعلمه ويناقشه مع مجتمعه لزيادة الوعى والثقافة والتواصل مع فنون كل المجتمعات (فكرية وحركية وسمعية وبصرية) والارتفاع بالمستوى الفني على جميع الأصعدة ،ولذلك فقبل أن ترسم التانجو تعلمت كل تقنيات الرقصة لمدة سنتين ودرست ما تعنيه وما تمثله وأضافت معادلات فنية بين الجسد الراقص والأشجار والزخارف العربية لتكون كل لوحة مساحة من التفاعل مع جوهر التانجو، ويتم عرض " تانجو" على www.youtube.com/guruwafaatv أول أغسطس.

يذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس خريجة كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك ١٩٩٣، وحاصلة على دكتوراة علوم الميتافيزيقا من الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠١١، وهي عضو نقابة الفنانين التشكيليين وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي.