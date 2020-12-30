شباب بلوزداد يعزز مركزه في صدارة الدوري الجزائري

عزز شباب بلوزداد صدارته للدوري الجزائري، عقب فوزه الصعب على ضيفه شباب أهلي برج بوعريريج 1 / صفر اليوم الثلاثاء، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 66 نقطة متقدما بخمس نقاط عن وفاق سطيف ملاحقه المباشر الذي يحل ضيفا على جمعية أولمبي الشلف في وقت لاحق، فيما تجمد رصيد شباب أهلي برج بوعريريج الذي هبط للدرجة الثانية عند 21 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

سجل خير الدين مرزوقي، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 48.

وخسر اتحاد الجزائر فرصة البقاء على مقربة من ثلاثي الصدارة، إثر سقوطه أمام مضيفه نجم شباب مقرة 1 / 2، ليظل في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بينما تقدم مقرة خطوة جديدة نحو ضمان البقاء بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة.

تقدم عبد الكريم زواري، في الدقيقة الخامسة لاتحاد الجزائر، لكن عبد السلام بوشوارب عدل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة، قبل ان يسجل عزيز فقعاص، هدف الفوز في الدقيقة 30.

وسقط مولودية وهران في فخ الهزيمة 4 / 5، في مباراة مثيرة أمام مضيفه نادي بارادو الذي لعب بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني بعد طرد اللاعب عبد القهار قادري، في نهاية الشوط الأول.

وتجمد رصيد مولودية وهران عند 54 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع نادي بارادو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن.

سجل أيمن بوقرة، الهدف الأول لنادي بارادو في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينصب مروان زروقي، نفسه نجما للمباراة بتسجيله (هاتريك) في الدقائق 47، و55 و70. ووقع زروق بوسيف، الهدف الخامس في الدقيقة 88. بينما سجل رباعية مولودية وهران هشام نقاش في الدقيقتين 72 و86، ومحمد نعماني في الدقيقة 84، وعادل خطاب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للشوط الثاني.

وفي بقية المباريات، تغلب شباب قسنطينة على ضيفه أولمبي المدية بثنائية نظيفة سجلها زيدان ميباراكو، وأيمن لقجع، في الدقيقتين 48 و79 على الترتيب.

كما فاز وداد تلمسان، الذي يصارع من أجل البقاء، على ضيفه جمعية أمل عين مليلة 2 / 1. سجل أمير سلطان هدف السبق للزوار في الدقيقة 14، لكن أمين بن بلعيد، أدرك التعادل لتلمسان في الدقيقة 30، قبل ان يوقع المخضرم علي عميري، هدف الفوز دقيقتين قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة.

وسحق اتحاد بلعباس مضيفه شبيبة سكيكدة المتذيل بثلاثية نظيفة سجلها دادي مواقي، ومولود مترف، ويحيى مولود كوفي، في الدقائق 45 و57 و77 على الترتيب.

وأوقف نصر حسين داي سلسلة الانتصارات المتتالية لمضيفه سريع غليزان وفرض عليه التعادل السلبي.