تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع القومية في الوراق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

كما أمرت بتشكيل لجنة لفحص العقار المنهار، والعقارات المجاورة لبيان الأضرار التى لحقت بهم وكتابة تقرير وافٍ عنه.

واستعلمت النيابة العامة، من رئاسة الحي عن العقار المنهار، وعما إذا كان صادر بشأنه قرارات من الحي سواء ترميم أو إزالة، وتاريخ صدور تلك القرارات في حالة وجودها.

وطلبت جهات التحقيق، تقرير وافٍ من رجال الحماية المدنية عن جهود رفع ركام العقار المنهار، ومن المقرر استدعاء عدد من مسؤولي الحي لسماع أقوالهم، حول الواقعة وبيان ظروفها وملابساتها.

ويرفع جال الحماية المدنية بالجيزة، أنقاض العقار المنهار للبحث عن وفيات أو مصابين أسفل العقار، حيث استعانوا بلوادر تابعة للحي للبحث عن أي أشخاص أسفل أنقاض عقار مكون من طابق أرضي، و3 أدوار بإحدى الحارات بالقرب من شارع القومية بمنطقة الوراق.

وتواجد عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة لفرض كردون أمنى حول موقع العقار.

وانهار صباح اليوم الثلاثاء، عقار مكون من أرضى و3 طوابق في شارع القومية بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان العقار لفرض كردون أمنى.

وفصلت شركة الكهرباء والغاز الطبيعي بمنطقة الوراق، التيار الكهربي والغاز عن موقع انهيار عقار في شارع القومية، لتسهيل بحث رجال الحماية المدنية، عن أشخاص مفقودين أسفل أنقاض عقار رقم 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بالوراق، ومكون من 4 أدوار، وسط تواجد سيارات الإسعاف.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بوقوع انهيار عقار من 4 طوابق في الوراق.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، ودلت المعاينة أن العقار كان بداخله أسرة.

وأجرىرجال الحماية محاولات البحث عنهم، وتم فرض كردون بمحيط العقار وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.