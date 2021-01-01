الكاظمي: العراق يتطلع إلى بناء علاقات وشراكة راسخة مع الولايات المتحدة

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الإثنين أن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات وطيدة وشراكة راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على أسس احترام السيادة العراقية ضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين وحفظ مصالح العراق.

وعبر الكاظمي ،خلال لقائه اليوم بالرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، عن تقدير العراق للدعم الأمريكي في الجهود المبذولة لأجل إجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المقرر، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأشاد الرئيس بايدن بدور الكاظمي والحكومة العراقية المتنامي في السير بالعراق نحو الاستقرار، ومساهمتها الفعالة في إرساء أسس السلام والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط.

و ذكر البيان أن الجانبين عقدا جولة مباحثات في البيت الأبيض في واشنطن، تناولت مختلف جوانب تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية.

وشهد اللقاء التأكيد المتبادل على انتقال العلاقة الأمنية بين الطرفين إلى مهام الاستشارة والتدريب ودعم بناء القدرات العسكرية العراقية، وتقديم الدعم الفني للقوات المسلحة العراقية، وعدم وجود القوات القتالية بحلول يوم 31 من ديسمبر المقبل.

كما شهد اللقاء تأكيد دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، على مسار إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من شهر أكتوبر المقبل توسيع أفق الاستثمار أمام الشركات الأمريكية في العراق، والخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في توفير بيئة جاذبة للاستثمار بالفرص الواعدة في العراق، وبما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويزيد من خلق فرص العمل.

وبحسب البيان، فقد بحث الجانبان الجهود الثنائية والتعاون المشترك في مجال مكافحة جائحة كورونا، واستعداد الولايات المتحدة توفير المزيد اللقاحات من أجل تعضيد جهود الحكومة العراقية في الوقاية وتوفير الحماية الصحية.