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طوكيو تسجل 2848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:33 ص

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء، 2848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة بواقع 1419 حالة عما تم تسجيله أمس الاثنين، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم "951 حالة"، وفي الثلاثينات "610"، وفي الأربعينيات "466" أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 372 حالة تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 82 شخصا، بارتفاع أربع حالات عما تم تسجيله أمس الأحد، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على الصعيد العام 514، بارتفاع بواقع 48 حالة عما كان عليه أمس الاثنين.

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