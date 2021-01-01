شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "سيدة الفجر" بقاعة صلاح عبد الصبور في مسرح الطليعة بالعتبة، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة.

وأشادت "عبد الدايم" بالعرض وفكرته وتألق أبطاله بأداء متميز، وأكدت قدرة المسرحيين الشباب على نقل أعمال المسرح العالمي للمواطن المصري ببراعة وإتقان، موضحة أن مسرح الدولة يسعى بقوة للحفاظ على اللغة العربية، ويقدم إبداعًا زاخرًا بالقيم الإنسانية التي تهدف إلى بناء العقول للمساهمة في تطوير المجتمع وخلق جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل ويتناسب مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

يذكر أن العرض بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري، بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، وموسيقى هاني شنودة، وديكور عمرو الأشرف، وأزياء شيماء محمود، وتأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة رؤوف، وتدور أحداثه العرض حول مفهوم العالم الآخر الذي يتجسد في صورة سيدة غريبة تزور إحدى القرى في ليلة قمرية وتؤدي الزيارة إلى تحول كبير في حياة أهل القرية.