أندية العالم تواصل إصرارها على رفض ضم كريستيانو رونالدو

كشف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني أسباب عدم ضم كريستيانو رونالدو، الراغب بالرحيل عن ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الصيف الجاري.

وأصر أوليفر كان على مقولة أن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة عن كل ما مثّله كريستيانو رونالدو خلال مسيرته، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال كان لصحيفة بيلد الألمانية: "ناقشنا الموضوع داخلياً، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح. شخصياً، اعتقد ان كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب".

وأضاف: "برغم التقدير لرونالدو، إلا انه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي.. رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماماً عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته".

وكان رونالدو عاد أمس الثلاثاء إلى مقرّ تدريبات مانشستر يونايتد، لاجراء محادثات مع إريك تين هاج، مدرب الفريق الجديد بشأن مستقبله مع النادي، وذلك بعد غياب "صاروخ ماديرا" عن معسكره التدريبي في تايلاند واستراليا لأسباب عائلية.

يُذكر أن الهولندي تين هاج كان قال في تصريحات مطلع الشهر الجاري: "رونالدو ليس للبيع.. نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، واتطلع للعب معه".

وكان اسم رونالدو قد ارتبط بناديي تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في الفترة الماضية، إلا أن إنريكي سيريزو، رئيس الأخير قال في تصريحات أمس: "قدوم رونالدو مستحيل عمليًا.. سبق أن قلت هذا الامر عدة مرات، لا اعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، لكن سأخبركم انه من المستحيل عملياً ان يأتي إلى أتلتيكو مدريد".