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يرى خالد جلال، مدرب البنك الأهلي، أن فريقه تأثر بدنيا بسبب المباراة الماضية أمام فيوتشر والتي لعب خلالها الفريق منقوصا منذ الدقيقة 15 من بداية المباراة.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا مساء اليوم الأربعاء، أمام البنك الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري الممتاز.

وقال خالد جلال بعد المباراة: «فقدنا ثلاثة نقاط أمام فريق كبير يسعي للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم».

وأضاف: «مباراة فيوتشر الماضية أثرت علي المجهود البدني للاعبين في مباراة اليوم نظراً لخوض الفريق اللقاء الماضي منقوصا منذ الدقيقة 15 من عمر شوط المباراة الأول».

وأكمل: «تمكنا في شوط المباراة الأول من غلق المساحات أمام لاعبي بيراميدز خاصةً في منطقة المناورات مع استغلال المساحات خلف مدافعي بيراميدز بهجمات مرتدة سريعة».

وواصل: «رغم الفرص القليلة لفريق بيراميدز في شوط المباراة الثاني إلا إنهم احرزوا هدفاً من خطأ في التمركز».

وأوضح خالد جلال: «عقب الهدف دفعت بتغييرات هجومية من أجل الضغط علي دفاعات بيراميدز لإدراك هدف التعادل وكنا اقرب لإحراز هدف عن طريق محمود سيد لولا براعة أحمد الشناوي».

وأتم: «أمامنا ثلاثة مباريات متتالية قبل مواجهة الكأس سنسعي للفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز».