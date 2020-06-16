 وزير الخارجية الروسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في أديس أبابا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الروسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في أديس أبابا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 10:56 ص

استقبلت رئيسة إثيوبيا، سهلورك زودي، اليوم الأربعاء، الوفد الروسي وعلى رأسه وزير الخارجية، سيرغي لافروف، في إطار جولته الإفريقية، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق «تليجرام»، إن وزير الخارجية الروسي التقى اليوم برئيسة إثيوبيا وأجرى معها محادثات.

ووصل لافروف مساء أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إطار جولته الإفريقية التي بدأت يوم السبت الماضي، وتستغرق 5 أيام، وتشمل 4 دول إفريقية بدأت بمصر ثم أوغندا وجمهورية الكونغو وتنتهي بإثيوبيا.


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