قرار روسيا بالانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية يفاجئ وكالة ناسا

بدا أن إعلان روسيا عن انسحابها المزمع من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 فاجأ إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الثلاثاء.

وقال مدير ناسا، بيل نيلسون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "ناسا لم تكن على علم بقرارات أي من الشركاء"، مؤكدا أن وكالة الفضاء الأمريكية لا تزال مع ذلك "ملتزمة بالتشغيل الآمن لمحطة الفضاء الدولية حتى عام 2030".

وكان يوري بوريسوف، الرئيس التنفيذي الجديد لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس)، صرح خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 .

وقال بوريسوف: "بالطبع، سنفي بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا، ولكن تم اتخاذ قرار بمغادرة المحطة بعد عام 2024 ".

وكان سلفه دميتري روجوزين قد شكك مؤخرا في التعاون مع الولايات المتحدة وسط توترات سياسية بين موسكو وواشنطن في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وأوضح بوريسوف: "سنواصل مشاريعنا التجريبية وفقا للخطط المعتمدة. وسيتم تركيز أولوياتنا الرئيسية على بناء محطة فضاء روسية".

وأشار إلى أن بناء محطة الفضاء الروسية سيبدأ بحلول وقت مغادرة المحطة.

وتضم محطة الفضاء الدولية حاليا الولايات المتحدة وروسيا وكندا واليابان والدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية.

وسيؤدي رحيل موسكو إلى تغييرات في عمليات المحطة.