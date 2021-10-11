عواصف تدمر منازل وتغلق طرقا في أجزاء من شمال إيطاليا

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دمرت عواصف منازل واقتلعت أشجارا وتسببت في انهيارات أرضية في أجزاء من شمال إيطاليا أمس الثلاثاء وسط حالة من الطقس السيء.

وفي جبال بيرجاماسك ضمن سلسلة جبال الألب شمال شرقي ميلانو، تم إنقاذ 16 من الكشافة بعد أن تقطعت بهم السبل وسط عاصفة برد مفاجئة وضباب كثيف، حسبما ذكرت وكالة "أنسا" للأنباء، مضيفة أن فتاة أصيبت عندما سقطت.

وفي مقاطعة بوردينوني في منطقة فريولي فينيتسيا جيوليا بشمال شرق البلاد، قالت فرقة الإطفاء إنها تعمل على تنظيف الطرق وإجراء إصلاحات مؤقتة للأسقف التي تضررت من العواصف.

وأغلقت انهيارات أرضية طرقا ونفقا في ليفينو في سوندريو بالقرب من الحدود السويسرية، حسبما ذكرت وكالة أنسا.

كما ألحقت العواصف أضرارا بمزارع الكروم وبساتين البندق في مقاطعة كونيو في بيدمونت.

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من العاصفة في توسكاني حيث تعطلت الحركة الجوية مؤقتا بعد اندلاع حريق بالقرب من مطار فلورنسا.

وفي الدولوميت بشمال إيطاليا، حذرت السلطات من مخاطر جديدة على نهر مارمولاتا، حيث لقي 11 شخصا حتفهم بعد انهيار نهر جليدي في 3 تموز/يوليو.

وأمر عمدة منتجع كانازي القريب من جبال الألب بتوسيع المنطقة الحمراء، التي تمنع وصول الأشخاص ، بسبب مخاوف من اتساع العديد من الشقوق الجليدية، حسبما أعلن بيان صادر عن مقاطعة ترينتو ذاتية الحكم.